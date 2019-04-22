بالفيديو... أهداف مباراة نابولي وأتلانتا (1-2) في الدوري الإيطالي

دخل أتلانتا صراع المنافسة على المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفوزه (2-1) على مستضيفه نابولي، اليوم الإثنين.

ويملك نابولي صاحب المركز الثاني 67 نقطة متقدما بست نقاط على إنترناسيونالي الثالث فيما قفز أتلانتا إلى المركز الخامس ولديه 56 نقطة متساويا مع ميلانو الرابع ويتفوق بنقطة على روما قبل خمس جولات من النهاية.

