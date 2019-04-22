بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي (2-2) في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي تشيلسي مع نظيره بيرنلي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أحرز أهداف المباراة لتشيلسي، نغولو كانتي وجونزالو هيجوان في الدقائق (12، 14)، بينما أحرز هدفي بيرنلي جيف هيندريك وآشلي بارنس في الدقائق (8، 24).



بهذا التعادل يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة 67 في المركز الرابع، بينما بيرنلي للمركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.