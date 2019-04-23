حكم "ينطح" لاعب في الدوري الجزائري... ورد صارم من اتحاد الكرة (فيديو)

وقررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، إيقاف الحكم المساعد نسيم دولاش، 3 أشهر نافذة، بعد نطحه اللاعب نبيل بيبي، قائد نجم مقرة، الذي يصارع من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضحت لجنة الانضباط في بيان لها، الإثنين 22 أبريل / نيسان، أن دولاش وجه نطحة إلى بيبي، بعد مطالبة لاعبي فريق نجم مقرة بالحصول على ضربة ركنية، مباشرة بعد تسجيل ضيفه مولودية سعيدة هدف التعادل.



كما أشارت لجنة الانضباط إلى أن دولاش، اعترف بالفعل المنسوب إليه بعد مشاهدة صور الاعتداء.

كانت لجنة الانضباط اعتبرت نجم مقرة خاسرا في المباراة التي تعادل فيها أمام مولودية سعيدة 1 ـ 1، ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الثانية، كما خصمت 3 نقاط من رصيده، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة.