خطة منذ عام... تفاصيل جديدة صادمة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تفاصيل جديدة وصفتها بالصادمة، بشأن رحيل نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي محمد صلاح، عن فريقه نهاية الموسم الجاري.

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية تقريرا، أوردت فيه تفاصيل وردودا عديدة على ما سبق ونشرته صحيفة "آس" الإسبانية، بشأن طلب من إدارة ليفربول الرحيل عن محمد صلاح نهاية الموسم الجاري.

© REUTERS / PHIL NOBLE بسبب خلافات مع يورغن كلوب... محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

وقالت الصحيفة البريطانية إن محمد صلاح كان يخطط منذ عام تقريبا الرحيل عن الريدز، حتى لو نجح ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتابعت "الميرور"، نقلا عن مصادر مقربة من ليفربول، قولها إن إدارة الريدز لم ترحب بالفكرة، التي طرحها محمد صلاح.

أما بالنسبة للتقرير الذي سبق ونشرته صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن محمد صلاح حتى تلك اللحظة لم يتحدث مع إدارة الريدز.

وقال المصدر للصحيفة البريطانية: "تلك التقارير التي تتحدث عن وقوع مشاكل بين محمد صلاح ومدربه يورغن كلوب، ليست إلا أخبار مضحكة".

وزعمت صحيفة "آس" الإسبانية أن صلاح، طلب الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مع يورغن كلوب، مدرب الفريق.

ووفقا للصحيفة، دخل محمد صلاح في نقاش قوي مع كلوب، مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.

New claim of 'Mo Salah and Jurgen Klopp rift' after Liverpool rubbish first report — Mirror Online https://t.co/dP3shsiisj — UK Sports News Bot (@UKNewsBot1) April 23, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب صلاح الرحيل، يفتح الباب مجددا لانتقاله إلى ريال مدريد، وأن مالك ليفربول تدخل لحل الأزمة، مع منح النجم المصري وعودا للسماح له بالرحيل حال إصراره على ذلك في نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح ليس ضمن أولويات زين الدين زيدان في ريال مدريد هذ الموسم، الذي يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني.

ولكن رد مصدر مطلع من داخل نادي ليفربول على مزاعم الصحيفة الإسبانية بوجود خلاف بين مدرب الفريق يروغن كلوب والنجم المصري محمد صلاح.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر في نادي ليفربول قوله بأن الأنباء التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية حول خلاف بين صلاح وكلوب، ونية الأول صلاح عن النادي "مثيرة للضحك"، نافيا مثل هذه الأنباء تمامًا.

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزتي هداف الدوري عن الموسم الماضي وأفضل لاعب في الموسم، كما خاض هذا الموسم 45 مباراة في مختلف البطولات مسجلا 22 هدفا.