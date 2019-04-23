بالفيديو... محمد صلاح يظهر رد فعل "غريب" بعد هدف ميلنر

ربما قد يكون فعل فريق "ليفربول" الإنجليزي ما يكفي لهزيمة منافسه "كارديف سيتي"، في مباراة الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن تظل اللقطة العالقة في ذاكرة المشجعين من المواجهة، موقف محمد صلاح من زميله جيمس ميلنر.

فبعد أن منح حكم المباراة ضربة جزاء إلى "ليفربول"، وقع جدال بين صلاح وميلنر حول من الذي سيسدد الركلة.

وحصل صلاح على ركلة الجزاء، بعدما تعرض لعرقلة من سين موريسون قائد كارديف، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "الحمر" بهدف نظيف، قبل 10 دقائق على النهاية.

ولكن نال ميلنر ركلة الجزاء، وقام بالتسديد في شباك "كارديف سيتي"، وتوجه بالاحتفال مع زملائه، باسثناء صلاح الذي تجاهل تهنئته.

ويرصد الفيديو، رد فعل غير مبالي من محمد صلاح، عند تهنئته لميلنر، وبدا أنه غير سعيد بتسديده لركلة الجزاء، وفقا لشبكة "فوكس سبورت" الأمريكية.

وحقق "ليفربول" الفوز على مضيفه "كارديف" بهدفين دون رد، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية الريدز جيني فينالدوم وجيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقتين 57 و81.

بهذه النتيجة، يتصدر "ليفربول" جدول ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة.