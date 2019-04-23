"ليفربول" يعرض التخلي عن محمد صلاح بسعر خيالي

وفقا للصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، فإن "ليفربول" لن يقبل ببيع صلاح بسعر أقل من 180 مليون يورو.
Zinedine #Zidane vuole Momo #Salah per rinforzare l'attacco del suo #RealMadrid. Sull'egiziano lavora a fari spenti anche la #Juventus, ma il #Liverpool lo valuta 180 milioni. Un campione "svenduto" due anni fa da #Monchi per appena 42 milioni… #calciomercato #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 18, 2019
ويسعى النادي الإيطالي يوفنتوس، إلى ضم صلاح إليه، وسط سعيه لبناء فريق قادر على المضي قدما في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف أن "الميرنغي" يريد ضم محمد صلاح، بهدف تكوين شراكة قوية بينه وبين إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة المدريدية.
وبناء على هذا السعر الخيالي الذي حدده "ليفربول" للتخللي عن هدافه محمد صلاح، فسيصبح ثالث أغلى لاعب على الإطلاق، خلفا لنيمار وكيليان مبابي.
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