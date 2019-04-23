"ليفربول" يعرض التخلي عن محمد صلاح بسعر خيالي

قد يصبح المصري، محمد صلاح، أغلى لاعب يتم بيعه من قبل أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ذكرت تقارير أن فريقه "ليفربول" يسعى لبيعه، وحدد سعرا خياليا للتخلي عنه.

وفقا للصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، فإن "ليفربول" لن يقبل ببيع صلاح بسعر أقل من 180 مليون يورو.

Zinedine #Zidane vuole Momo #Salah per rinforzare l'attacco del suo #RealMadrid. Sull'egiziano lavora a fari spenti anche la #Juventus, ma il #Liverpool lo valuta 180 milioni. Un campione "svenduto" due anni fa da #Monchi per appena 42 milioni… #calciomercato #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 18, 2019

ويسعى النادي الإيطالي يوفنتوس، إلى ضم صلاح إليه، وسط سعيه لبناء فريق قادر على المضي قدما في دوري أبطال أوروبا.

© REUTERS / CARL RECINE بالفيديو... محمد صلاح يظهر رد فعل "غريب" بعد هدف ميلنر

فيما ذكر موقع " سبورت " الفرنسي، أن فريق "ريال مدريد" الإسباني، من أكثر الفرق المهتمة بخدمات أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأضاف أن "الميرنغي" يريد ضم محمد صلاح، بهدف تكوين شراكة قوية بينه وبين إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة المدريدية.

وبناء على هذا السعر الخيالي الذي حدده "ليفربول" للتخللي عن هدافه محمد صلاح، فسيصبح ثالث أغلى لاعب على الإطلاق، خلفا لنيمار وكيليان مبابي.