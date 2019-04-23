بالفيديو... أهداف مباراة بيراميدز والزمالك (1-0) بالدوري المصري

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على حساب ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.