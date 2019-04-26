بطل الفنون القتالية نورمحمدوف يعود لهوايته بمصارعة الدببة (فيديو)

عاد بطل الفنون القتالية الروسي، حبيب نورمحمدوف، لممارسة هوايته في المصارعة القتالية وهذه المرة مع دب.

نشر حساب يحمل اسم "redfurymma_official" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطعا مصورا للمصارع الروسي وهو يصارع دبا.

واحتشد عدد من أصدقاء محمدوف الذين كانوا يراقبون الحدث، وارتدى محمدوف قفازات بيده ليتفادى مخالب الدب.

ليقوم بعدها محمدوف بإطعام الدب، وكان المقطع المصور قد حمل عنوان "الأصدقاء القدامى يلتقون مرة أخرى".

ويعتبر المصارع الروسي كبطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة "UFC".

وأعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن نورمحمدوف سيدافع عن لقبه في أيلول / سبتمبر المقبل.