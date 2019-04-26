تصريحات جديدة للاتحاد الأفريقي على إقالة عمرو فهمي وجاهزية مصر لاستضافة بطولة الأمم

علق رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحد، على قرار إقالة المصري عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر الإطاحة بعمرو فهمي خلال الاجتماع الذي جرى في القاهرة خلال الأيام الماضية.

وشن أحمد أحد هجومًا على عمرو فهمي، وقال إنه حاول إصلاح سلوكه لكن دون جدوى.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH رئيس "الكاف" يفتح النار ويتحدث لأول مرة عن إمكانية نقل مقره من مصر

وقال في تصريحات لموقع "يلا كورة": "أنا مثل المدرب، أحاول استغلال كل الأوراق لدي، وقرار إقالة عمر فهمي عادي من وجهة نظري".

وأضاف: "أحيانًا يقوم المدرب بإجراء تبديل خلال مباراة من أجل تحسين الأداء أو سد قصور معين، بعدها يحكم الجميع إذا كان المدرب موفق أم لا".

وكانت تقارير إخبارية، بينها تقرير من "رويترز"، قد أشار إلى أن صراعا كبيرا نشب بين فهمي وأحمد — أدى لإقالة الأول — بعدما أرسل السكرتير العام بشكوى رسمية ضد رئيس الاتحاد الأفريقي إلى لجنة القيم في الاتحاد الدولي (فيفا) يتهمه فيها بالرشوة والتحرش معتمدا على وثائق ومستندات بتحويل أموال مباشرة في الحسابات البنكية لرؤساء الاتحادات ليس الحسابات الخاصة بالاتحادات نفسها مما يخالف قواعد الفيفا.

وعن جاهزية مصر لتنظيم بطولة أمم إفريقيا قال: "أنا مقتنع بأن مصر جاهزة من أجل تنظيم البطولة، لجنة التفتيش ذهبت وأكدت أن مصر جاهزة لهذا الحدث".

وتتأهب مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون.