مفاجأة... توتنهام قد يتخلى عن واحد من أبرز نجومه مجبرا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الجمعة، أن توتنهام قد يتخلى عن واحد من أبرز نجومه، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن توتنهام يعاني من أزمة الديون بسبب تكاليف بناء وافتتاح ملعبه الجديد في الموسم الحالي، لذلك قد يضطر للتخلي عن نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن لمصلحة نادي ريال مدريد، من أجل تسديد جزء من الديون.

© REUTERS / JASON CAIRNDUFF مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالفوز على توتنهام

ويقيم دانييل ليفي رئيس توتنهام، سعر اللاعب البالغ 27 عاما الآن بـ150 مليون يورو، خاصة أن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2020، وحتى اللحظة لم ينجح النادي في إقناع إريكسن بالتوقيع على عقد جديد، لذا يتخوف رئيس توتنهام من رحيل إريكسن مجانا في نهاية الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف كل من مانشستر سيتي وليفربول.

كما سيواجه الفريق الإنجليزي الثلاثاء المقبل، فريق أياكس أمستردام الهولندي، في الدور قبل نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يواجه أياكس أمستردام المتصدر منافسه دي غرافشاب في 28 أبريل/نيسان الجاري قبل يومين فقط من لقاء الذهاب أمام توتنهام في لندن لكن الاتحاد الهولندي للعبة قرر تأجيل مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري حتى 15 مايو/أيار ليحصل لاعبو أياكس على فترة كافية من الراحة بين المباريات.

ولذلك قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إنه من الظلم أن ينال أياكس امستردام، الذي سيواجه الفريق الإنجليزي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، راحة من مباريات الدوري المحلي مطلع الأسبوع استعدادا لمباراة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بينما سيضطر توتنهام لخوض مباراة قمة مهمة في مواجهة منافسه اللندني وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.