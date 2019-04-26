بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وهيديرسفيلد (5-0) في الدوري الإنجليزي

فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره هيديرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.