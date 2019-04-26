بالفيديو... أهداف مباراة الوداد وصن داونز (2-1) في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الوداد البيضاوي الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأحرز أهداف فريق الوداد البيضاوي بديع أووك في الدقيقة الـ47، وصلاح الدين سعيدي في الدقيقة 26.

#الوداد يهزم #صنداونز بنتيجة ضيقة ٢/١ بعد مباراة جيدة من الفريق المغربي كاد أن يسجل فيها الهدف الثالث في اللحظة الأخيرة من النيجيري أوكيتشوكو. pic.twitter.com/kzh8qrtvm8 — أحمد عطا — Ahmed Atta (@ahmedatta0) April 26, 2019

أما فريق صن داونز فقد أحرز هدفه الوحيد، أنيل نجكونجكا في الدقيقة 43.

والتقى الفريقان في المغرب في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.