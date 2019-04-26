بالفيديو... أهداف مباراة الوداد وصن داونز (2-1) في دوري أبطال أفريقيا

وأحرز أهداف فريق الوداد البيضاوي بديع أووك في الدقيقة الـ47، وصلاح الدين سعيدي في الدقيقة 26.
#الوداد يهزم #صنداونز بنتيجة ضيقة ٢/١ بعد مباراة جيدة من الفريق المغربي كاد أن يسجل فيها الهدف الثالث في اللحظة الأخيرة من النيجيري أوكيتشوكو. pic.twitter.com/kzh8qrtvm8— أحمد عطا — Ahmed Atta (@ahmedatta0) April 26, 2019
أما فريق صن داونز فقد أحرز هدفه الوحيد، أنيل نجكونجكا في الدقيقة 43.
والتقى الفريقان في المغرب في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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