بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والتعاون (0-5) في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين

خسر نادي الهلال السعودي من نظيره التعاون بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة جامعة الملك سعود، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين.

أحرز أهداف المباراة للتعاون، ساندرو مانويل، عبد الفتاح آدم، سيدريك أميسي، آيندر تاوامبا، إبراهيم الزبيدي في الدقائق (19، 22، 56، 81، 86).



وينتظر التعاون الفائز من مباراة الاتحاد والنصر غدا السبت، للمواجهة في المباراة النهائية.