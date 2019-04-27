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18:48 27 أبريل/ نيسان 2019
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    الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يتحدث على هاتفه المحمول أثناء حضوره المؤتمر الثاني لمبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض

    ثورة جماهيرية على تركي آل الشيخ... والوليد بن طلال يتدخل

    © AP Photo / Amr Nabil
    رياضة
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    عبر العديد من جماهير الكرة السعودية، عن غضبهم، من رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها نادي الهلال، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الجمعة، أمام التعاون ووداع كأس الملك.

    ودشن بعض من جمهور نادي الهلال السعودي هاشتاغ "#جماهير_العلال_تقاطع_المدرجات"، بعد هزيمة النادي أمس.

    وكتب أحدهم على موقع "تويتر": "دمر الرياضة السعودية ويسعى لدمار الكورة المصرية ولكن جمهور الاهلي وقفو له بالمرصاد وان شاءالله جمهور الهلال سيتصدى له بكل قوه".

    ​وغرد آخر لتركي آل الشيخ: "عاجبك اللي صار للهلال مبروووك خطتك اللي رسمتها عشان تدمر الهلال نجحت أهنيك على الإثاره اللي سويتها لكن للمجد بقية والهلال راح يرجع وترجع هيبته قدام عيونك وانت ماراح تقدر تسوي شيء".

    ​وغرد مغرد آخر عن آل الشيخ: "حسبي الله عليه و نعم الوكيل هو سبب دمار الهلال".     

    ولكن قرر مجلس إدارة نادي الهلال، اليوم السبت، إقالة مدربه الكرواتي زوران ماميتش عقب خسارته أمام التعاون ووداع كأس الملك أمس الجمعة (5-0).

    وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم: "قرر مجلس إدارة النادي اليوم إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدير الجهاز الفني للفريق".

    وتابع: "كما توصل المجلس لاتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا ليتولى بموجبه قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي".

    ​وأضاف الهلال "قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للأمير الوليد بن طلال على دعمه الدائم للنادي".

    وقال الفيصلي عبر حسابه على "تويتر" "وافقت إدارة النادي برئاسة فهد عبد المحسن المدلج على طلب نادي الهلال بشأن استعارة المدير الفني للفريق الأول بريكليس شاموسكا لنهاية الموسم الحالي".

    "أصدرت إدارة النادي قرارا بتكليف المدرب الوطني الحميدي العتيبي لقيادة الفريق فنيا حتى نهاية الموسم".

    ​وتسبب بيان نادي الهلال اليوم في تدشين العديد من المغردين على "تويتر" في المملكة العربية السعودية، هاشتاغ اليوم السبت بعنوان "#شكرا_الوليد_بن_طلال"، بسبب تدخل الأمير الوليد بن طلال في تولي شاموسكا قيادى فريق الهلال.

    وتولى ماميتش (47 عاما) تدريب الهلال في يناير/كانون الثاني الماضي بعد الانفصال عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي.

    الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يحضر مؤتمر الاستثمار في الرياض
    Faisal Nasser
    الوليد بن طلال غير راض عن الرياضة السعودية... ويكشف ما فعله تركي آل شيخ
    وانفصل ماميتش، الذي سبق له تدريب النصر غريم الهلال التقليدي، عن العين الإماراتي بعد حوالي عامين مع النادي، وقاد المدرب الكرواتي الفريق لثنائية الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي إضافة لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الأول حيث خسر أمام ريال مدريد.

    وجاءت هزيمة الهلال، الذي خسر نهائي كأس العرب للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي في وقت سابق من الشهر الحالي، قبل 3 أيام على مواجهة التعاون مرة أخرى في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 للدوري.

    ومن المنتظر أن يبدأ شاموسكا عمله مع الهلال في وقت لاحق اليوم استعدادا لمواجهة التعاون بعد غد على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

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    الكلمات الدلالية:
    نادي الهلال السعودي, الفيصلي, كرة قدم, أخبار الرياضة, رياضة, تركي آل الشيخ, الوليد بن طلال, السعودية
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