برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم

© REUTERS / ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وليفانتي (1-0) في الدوري الإسباني

وبذلك يكون برشلونة قد أحرز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثامنة في آخر 11 عاما و26 في تاريخه بعدما تغلب 1-صفر على ضيفه ليفانتي اليوم السبت بفضل هدف قائده ليونيل ميسي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.

ويملك الفريق الكتالوني 83 نقطة من 35 مباراة متقدما بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره القادم من العاصمة.

وحسب "رويترز" أحرز ميسي هدف المباراة في الدقيقة 61 بعد تمريرة من أرتورو فيدال ليراوغ المدافع بقدمه اليمنى قبل أن يسدد كرة منخفضة باليسرى في الزاوية البعيدة.

واهتز استاد نو كامب بهتاف "الأبطال" وفقد لاعبو برشلونة تركيزهم وكان يجب على خوسيه لويس موراليس إدراك التعادل للفريق الضيف لكنه سدد فوق العارضة.

© REUTERS / ALBERT GEA برشلونة يحرز لقب الدوري للمرة 26

وسدد ليفانتي في القائم قرب النهائي إذ صمد برشلونة ليحافظ على فوزه الصعب.

ويملك الفريق الكتالوني 83 نقطة من 35 مباراة متقدما بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره القادم من العاصمة.

وقطع فريق المدرب إرنستو بالبيردي خطوته الأولى نحو تحقيق الثلاثية الثالثة في عقد من الزمن.

وسيلعب ضد ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه بلنسية في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو/ آيار.