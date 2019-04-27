ستاد رين بطلا لكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان

وتقدم سان جيرمان، الذي كان يسعى للثنائية المحلية، بنتيجة (2- صفر) بعد 35 دقيقة بهدفي دانييل ألفيس ونيمار، لكن رين قلص الفارق بهدف بريسنل كيمبمبي بالخطأ في مرماه ثم أدرك ميكسر التعادل.



وتعرض كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي، ليحرم ناديه من فرصة للتسجيل في ركلات الترجيح.



وأهدر كريستوفر نكونكو، لاعب سان جيرمان ركلة الترجيح الأخيرة، ليحصد رين لقب الكأس للمرة الأولى منذ 1971، بينما اكتفى فريق العاصمة بإحراز لقب الدوري المحلي فقط في موسم شهد الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وفقدان لقب كأس الرابطة.