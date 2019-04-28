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16:12 28 أبريل/ نيسان 2019
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    لويس سواريز

    هذا الشبل... ابن سواريز يذكر الجميع بتاريخه "الأسود" (فيديو)

    © REUTERS / ALBERT GEA
    رياضة
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    "هذا الشبل من ذاك الأسد"، مثل دارج، لكن يبدو أن صورة ابن، مهاجم أورغواي والبارسا، لويس سواريز جعلت عدد كبير من رواد مواقع التواصل، يؤمن أنها حقيقة.

    وانتشرت عبر مواقع التواصل صورة طريفة لابن سواريز الصغير، الذي حمله على أرض الملعب، عقب فوز برشلونة على مضيفه ليفانتي وحصده لقب الدوري الإسباني "الليغا"، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

    لويس سواريز، مهاجم برشلونة
    © REUTERS / Susana Vera
    اعترافات سواريز قبل لقاء برشلونة مع ليفربول
    وظهر لوترو، طفل سواريز، ذو الـ6 أشهر، في تلك الصورة وهو يعض جانب كتف سواريز المقارب لعنقه، في الوقت الذي كان والده يحمله فيه ويتجول في الملعب سعيدا بفوزه بلقب الليغا.

    وذكرت صورة طفل سواريز، الجميع بتاريخ سواريز الأسود، في الاعتداء على اللاعبين عن طريق "العضة" الشهيرة، التي أوقف بسببها عن اللعب في أكثر من مناسبة.

    وجعلت عضات سواريز المتكررة، فريق برشلونة أن يضع بندا في عقده مع اللاعب يشترط عليه فيها امتناعه عن عضه أي لاعب من فرق الخصوم.

    وتبادل رواد مواقع التواصل صور طفل سواريز وهو يعض أبيه، ويقارنوها بصور عضات سواريز الأبد، المتتالية التي أوقف بسببها أكثر من مرة.

    وبدأ تاريخ سواريز الأسود مع "العض" عام 2010، حينما كان يلعب في فريق أياكس أمستردام الهولندي، عندما التقطت الكاميرات عضه لاعب إيندهوفن، عثمان باكال في كتفه، وأوقف بسببها 7 مباريات في الدوري الهولندي.

    ثم كانت الواقعة الثانية في فريق ليفربول الإنجليزي، عندما صور وهو يعض لاعب تشيلسي، الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، وتم حرمانه من لعب 10 مباريات في موسم 2012-2013.

    وكانت الواقعة الأشهر في كأس العالم عام 2014 في البرازيل، عندما عض مدافع المنتخب الإيطالي، جورجيو كيلليني.

    وكانت عقوبته في تلك الأقوى على الإطلاق، حيث أوقف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 9 مباريات مع منتخب بلاده، و4 أشهر مع ناديه، بالإضافة إلى عقوبة مالية ضخمة، حتى أنه أكمل عقوبة الإيقاف مع فريقه الجديد حينها برشلونة، وانتهت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، والتي توقف بعدها عن ممارسة "العض"، لكن يبدو أنه أتى من يمارس معه عادة أبيه الشهيرة، وهو ابنه الصغير.

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    أخبار برشلونة, أخبار رياضة, عض, الاتحاد الدولي لكرة القدم, برشلونة, الفيفا, لويس سواريز, أوروغواي, إسبانيا
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