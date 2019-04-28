بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي (1-1) في الدوري الإنجليزي

انتهت قمة الجولة 36 في الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 11 عن طريق خوان ماتا، وتعادل ماركوس ألونسو في الدقيقة 43.

بهذه النتيجة، حافظ تشيلسي على المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن يونايتد السادس.