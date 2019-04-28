بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

فاز نادي الزمالك المصري على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.