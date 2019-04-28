فيرجيل فان ديك يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2019

ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما ساوثامبتون في يناير كانون الثاني من العام الماضي وساعد الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم.
فيرجيل فان ديك الفائز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين @PFA! 🙌— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
تهانينا لك @VirgilvDijk! 👏 pic.twitter.com/TMklAC31E8
وتصدر فان ديك القائمة المكونة من ستة لاعبين التي يصوت فيها أعضاء الرابطة من 92 ناديا في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو وبرناردو سيلفا بالإضافة إلى زميله ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.
كبير دووووم 🔝 راقي من يومه 👌 إن وصفناه بالقصايد ما وفيناه.. 😍— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
يا حظنا فييك يا @VirgilvDijk. pic.twitter.com/oERCEp7hTj
وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا اللاعب الثاني من ليفربول الذي يفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد المهاجم محمد صلاح في العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.
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