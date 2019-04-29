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15:04 29 أبريل/ نيسان 2019
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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - كأس العالم 2022

    بسبب الكويت... مونديال قطر 2022 يضع "فيفا" في ورطة

    © AP Photo / Michael Gruber
    رياضة
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    تحول مقترح توسيع مونديال الدوحة 2022 لتقام بعض المباريات في الكويت وسلطنة عمان، إلى مصدر ضغوط سياسية على البلدين من قبل المنظمات الدولية.

    فوفقا لصحيفة "العرب"، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيناقش المخاطر المرتبطة بتوسيع كأس العالم 2022 في دول مجاورة لقطر قبل اتخاذ قرار نهائي برفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقا.

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - كأس العالم 2022
    © AP Photo / Michael Gruber
    فيفا: لن نتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو
    وعرضت قطر على سلطنة عمان والكويت فكرة استضافة بعض المباريات، بسبب أزمتها المتفاقمة مع السعودية والإمارات والبحرين.

    وأعلنت سلطنة عمان قبل أيام أنها غير جاهزة لمثل هذا الأمر، وبحسب الأنباء الكويتية، جعل الرفض العماني من الكويت "الدولة التي يعول عليها فيفا للمشاركة في استضافة المونديال".

    ونقلت مصادر إعلامية كويتية عن مصدر مقرب من الملف قوله إن الاتجاه يسير نحو "الابتعاد عن المونديال"، لعدة أسباب أهمها اعتذار عمان، والفترة الزمنية الضيقة للاستعداد، وأمور أخرى مثل منع استهلاك الكحول في البلاد ورفض السلطات استصدار تأشيرات دخول لحاملي الجواز الإسرائيلي في حال أرادوا دخول البلاد لمتابعة المباريات.

    ويسعى رئيس فيفا، جياني إينفانتينو، للحصول على موافقة الأعضاء في يونيو/ حزيران القادم لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، وزيادة عدد المباريات من 64 إلى 80 مباراة، الأمر الذي يتطلب توافر ملعبين في دولة أخرى على الأقل في المنطقة.

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, مونديال 2022, أخبار الرياضة, قطر, كأس العالم
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