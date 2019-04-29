بالفيديو... مشاجرة بين إبراهيموفيتش ولاعب نيجيري تشعل الدوري الأمريكي

دخل الهداف السويدي المخضرم ومهاجم نادي لوس أنجلوس جلاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش، في مشادة قوية مع مدافع ريال سولت ليك، نيدوم أونوها، أثناء مباراة الفريقين في الدوري الأمريكي، اليوم الاثنين.

البداية كانت من طرف إبراهيموفيتش باعتدائه على المدافع النيجيري في كرة مشتركة بالدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وأبدى "أونوها" دهشته الشديدة من اعتداء إبراهيموفيتش الذي عاد له، وتحدث معه بنبرة غاضبة مما أجبر النيجيري في الدخول بمشادة معه أمام أنظار لاعبي الفريقين وحكم المباراة، أسفرت عن حصول السويدي على بطاقة صفراء.

💥 Zlatan Ibrahimovic went in on Nedum Onuoha during a MLS game!



👀 A stray arm, face-off, and taunting after scoring the winner



🔥 Fired up will to win or overstepping the mark?pic.twitter.com/I5LGoxuFP4 — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) April 29, 2019

ولم يكتف إبراهيموفيتش بهذا الأمر وحسب، بل أنفجر غضبا مرة أخرى في وجه أونوها عندما نجح في الدقيقة 75، باحراز هدف الفوز لفريقه.

وبعد نهاية المباراة، توجه إبراهيموفيتش إلى غرفة لاعبي المنافس للاعتذار من أونوها، وهو ما كشف عنه اللاعب ذو الأصول النيجيرية في حديثه لقناة ناديه الرسمية وقال: "زلاتان جاء من أجل الاعتذار بسبب ما حدث في الدقيقة 60 من المباراة".

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Zlatan goes to have a conversation with Nedum Onuoha in the #RSL locker room after #LAGalaxy's 2-1 win in Carson tonight. #MLS pic.twitter.com/Nc8ggQuQ9D — Salt City FC (@saltcityfc) April 29, 2019

وتابع: "إبراهيموفيتش توعد بإيذائي أثناء المباراة، وأخبرني أن هذا هو الأسلوب الذي يتبعه في الملعب".

وأضاف: "أنا لم أهتم بما قاله في المباراة، ولن أقبل باعتذاره، لأن ما فعله أمر غير مقبول".

Nedum Onuoha tells @syarock he didn't want to accept any "apology" from Zlatan after the heated match:



"From 60 minutes in, he said he’s going to do me and he’s going to hurt me… I just told him to get out."#LAvRSL || #MLS — Salt City FC (@saltcityfc) April 29, 2019

من جانبه، وضح إبراهيموفيتش ما حدث في المباراة، قائلا: "ما حدث في الملعب يظل في الملعب، لكنني أحاول أن أحفز نفسي دائما من خلال استفزاز بعض لاعبي الخصم والدخول في مشادات، لأنني ألعب بشكل جيد عندما أشعر بالغضب الشديد".