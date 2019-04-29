تسجيل
18:10 29 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    إبراهيموفيتش

    بالفيديو... مشاجرة بين إبراهيموفيتش ولاعب نيجيري تشعل الدوري الأمريكي

    © REUTERS / Gary A. Vasquez
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    دخل الهداف السويدي المخضرم ومهاجم نادي لوس أنجلوس جلاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش، في مشادة قوية مع مدافع ريال سولت ليك، نيدوم أونوها، أثناء مباراة الفريقين في الدوري الأمريكي، اليوم الاثنين.

    البداية كانت من طرف إبراهيموفيتش باعتدائه على المدافع النيجيري في كرة مشتركة بالدقيقة 60 من زمن اللقاء.

    وأبدى "أونوها" دهشته الشديدة من اعتداء إبراهيموفيتش الذي عاد له، وتحدث معه بنبرة غاضبة مما أجبر النيجيري في الدخول بمشادة معه أمام أنظار لاعبي الفريقين وحكم المباراة، أسفرت عن حصول السويدي على بطاقة صفراء.

    ولم يكتف إبراهيموفيتش بهذا الأمر وحسب، بل أنفجر غضبا مرة أخرى في وجه أونوها عندما نجح في الدقيقة 75، باحراز هدف الفوز لفريقه.

    وبعد نهاية المباراة، توجه إبراهيموفيتش إلى غرفة لاعبي المنافس للاعتذار من أونوها، وهو ما كشف عنه اللاعب ذو الأصول النيجيرية في حديثه لقناة ناديه الرسمية وقال: "زلاتان جاء من أجل الاعتذار بسبب ما حدث في الدقيقة 60 من المباراة".

    وتابع: "إبراهيموفيتش توعد بإيذائي أثناء المباراة، وأخبرني أن هذا هو الأسلوب الذي يتبعه في الملعب".

    وأضاف: "أنا لم أهتم بما قاله في المباراة، ولن أقبل باعتذاره، لأن ما فعله أمر غير مقبول".

    من جانبه، وضح إبراهيموفيتش ما حدث في المباراة، قائلا: "ما حدث في الملعب يظل في الملعب، لكنني أحاول أن أحفز نفسي دائما من خلال استفزاز بعض لاعبي الخصم والدخول في مشادات، لأنني ألعب بشكل جيد عندما أشعر بالغضب الشديد".

    انظر أيضا:

    إبراهيموفيتش يحدد موعد تنفيذ رهانه مع بيكهام وينصح مبابي
    إبراهيموفيتش يعود لتصريحاته "المستفزة" ورونالدو ضحيته الجديدة
    مهمة إبراهيموفيتش لم تنته بعد في الدوري الأمريكي للمحترفين
    إبراهيموفيتش يثير غضب العرب بهذا التصريح عن محمد صلاح
    بالفيديو... إبراهيموفيتش يحرز هدفا عالميا ويطلق تصريحا مثيرا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, مشاجرة, كرة قدم, الدوري الأمريكي, زلاتان إبراهيموفيتش, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ضابط شرطة آنا خرامتسوفا من مدينة يكاترينبورغ
    حسناوات الحرس الوطني الروسي
    إيران تهدد أمريكا والخليج
    هل ستغلق إيران مضيق هرمز؟
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك