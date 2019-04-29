إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

تعرض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول للإصابة خلال تدريب فريقه، اليوم الإثنين، قبل مواجهة برشلونة، بعد غد، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.