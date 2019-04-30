"قبل لقاء برشلونة وليفربول"..حكم اللقاء "فأل خير" على الإنجليز ومدريد ومثير للتشاؤم لـ"البلوغرانا"

سيقود الحكم الهولندي بيورن كويبرس ،لقاء الذهاب من الدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا والذي سيجمع فريقي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني على ملعب كامب نو.

الحكم الهولندي صاحب الـ46 عاما يعتبر أحد الحكام الرئيسيين في أوروبا في السنوات الأخيرة والذي أدار عددا من المباريات الهامة.

© REUTERS / PHIL NOBLE إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

وسبق للهولندي أن أدار نهائي دوري الأبطال في موسم 2013-2014، والذي تغلب فيه ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد بعد مباراة مثيرة.

ولايعتبر الحكم الهولندي فأل خير على مشجعي برشلونة، حيث سبق وأن أدار لهم 7 مباريات، حقق فيها "البلوغرانا" 3 انتصارات فقط، منها مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية ضد ميلان الإيطالي بموسم 2011-2012.

أما ليفربول، فعلى العكس تماما من منافسه يتفاءل بالحكم كوبيرس؛ حيث لعب تحت قيادته 5 مباريات، فاز في 4 منها، اثنتان منها خارج أرضه.

اللافت في مسيرة الحكم الهولندي المعروف بندرة لجوئه لاستخدام البطاقات الملونة وكذلك ندرة احتسابه لركلات الجزاء، أنه فأل الخير على ريال مدريد الغريم التقليدي للبارسا، حيث يندر أن يخسر الفريق الملكي الإسباني مباراة يديرها كويبرس.