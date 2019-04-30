مؤشر جديد على قرب رحيله... بيل يترك حافلة ريال مدريد ويسافر إلى بلاده

يبدو أن العلاقة بين اللاعب الويلزي غاريث بيل وناديه الإسباني ريال مدريد قد شارفت على النهاية، وبخاصة بعد الخسارة المفاجئة من الفريق ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الإسباني رايو فاليكانو.

قرر غاريث بيل عدم مصاحبة زملائه في ريال مدريد في الحافلة التي أقلت الفريق.

© REUTERS / Albert Gea بالفيديو... ريال مدريد يتلقى الخسارة العاشرة في الليغا

في خطوة اعتبرتها الصحف الإسبانية خاصة تلك المقربة من نادي ريال مدريد، تحمل الكثير من الإشارات على أن علاقة الدولي الويلزي بالفريق الملكي في إسبانيا انتهت ولم يعد باقيا سوى إعلان نهايتها رسميا.

وزاد من علامات الاستفهام حول مصير الويلزي في النادي الملكي، تصريحات الفرنسي زيدان مدرب الفريق والذي قال عقب اللقاء "لا أعلم إذا كان مركزا في المباراة أم لا".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأمور بين الطرفين باتت واضحة، وإنه لم يعد باقيا سوى الإعلان عن الانفصال الرسمي بين الريال وبيل.

أضافت الصحيفة أن اللاعب ظل واقفا مع زملائه حتى استقلوا جميعا حافلة الفريق، لكن بدلا من أن يصعد معهم استقل سيارة ليموزين أقلته من منطقة فاليكاس التي ينتمي لها فريق رايو فاياكانو في حدود إقليم مدريد، إلى مطار باراخاس في العاصمة الإسبانية، حيث كانت

طائرة خاصة في انتظاره لتقله مباشرة إلى كارديف عاصمة بلاده ويلز ليقضي هناك الإجازة التي منحها زيدان للاعبي الريال بعد مباراة فاياكانو.