بالفيديو... أهداف مباراة توتنهام وأياكس (0-1) في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

خسر فريق توتنهام أمام نظيره فريق أياكس بهدف دون رد في مباراة اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطاع أياكس أمستردام الهولندي ضم نظيره الإنجليزي توتنهام هوتسبير لقائمة ضحاياه، بعدما تغلب عليه في عقر داره بهدف نظيف، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف ⚽️ فان دي بيك يفتتح مجال التسجيل للضيوف بعد لعبة جماعية ولا أروع 👌



توتنهام 0 أياكس 1#beINUCL #TOTAJA pic.twitter.com/zrv8RWHuyI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 30, 2019

وجاء هدف فوز أياكس بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة عن طريق دوني فان دي بيك، ليضع الفريق الهولندي قدما في المباراة النهائية، قبل أن يلتقيا إيابا على ملعب يوهان كرويف يوم 8 مايو/أيار المقبل.