إصابة الحارس الإسباني كاسياس بأزمة قلبية مفاجئة

أصيب الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، بأزمة قلبية مفاجئة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها، أنه تم نقل كاسياس على إثر الأزمة القلبية إلى المستشفى.

وأضاف التقرير أن نادي بورتو أكد الخبر لقناة برتغالية، بعدما تعرض اللاعب للأزمة خلال تدريب الفريق، اليوم الأربعاء.

BREAKING: Iker Casillas 'suffers suspected heart attack in Porto' https://t.co/gzIgxq2d5R pic.twitter.com/q1Vy7bFoqV — Mirror Football (@MirrorFootball) May 1, 2019

​وأشار التقرير إلى أن كاسياس خضع لعملية جراحية، واستقرت حالته الآن، وتعافى في أحد مستشفيات بورتو.

ومن المتوقع أن يتم استبعاد الحارس الدولي السابق الذي انتقل من ريال مدريد إلى بورتو في 2015، لبقية الموسم.