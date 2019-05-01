بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وليفربول (3-0)

أحرز الهدف الأول لبرشلونة لويز سواريز في الدقيقة 26.
هدف ⚽️ سواريز يخطف الأسبقية للبلاوغرانا في الكامب نو أمام فريقه السابق!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
برشلونة 1 ليفربول 0
#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/Drl4oBrNVb
وسجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة بمساعدة من لويس سواريز في الدقيقة 75 من زمن المباراة.
برشلونة 2 × 0 ليفربول | هدف ميسي pic.twitter.com/S9JYweUNOB— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) May 1, 2019
كما أحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 82 من ضربة حرة مباشرة.
برشلونة 3 × 0 ليفربول | هدف ميسي بكامل الاعادات 😍😍👏👏 pic.twitter.com/u59l2Xfyte— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) May 1, 2019
أقيمت مباراة الذهاب على أرض ليفربول بملعب كامب نو.
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