بعد تتويجه بطلا لكأس الملك سلمان... الوليد بن طلال يقدم مكافأة لنادي التعاون السعودي

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قدم الأمير السعودية مكافأة مالية قدرها مليون ريال سعودي للنادي.

أهنيء نادي @AltaawounFC بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman



وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي #التعاون#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 2, 2019

وتمكن فريق التعاون، مساء اليوم الخميس، من حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على اتحاد جدة، في المباراة المقامة على استاد الملك فهد الدولي.

وفي وقت سابق، وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، لرعاية نهائي كأس الملك السعودي بين فريقي الاتحاد والتعاون، وكان برفقته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتعد المواجهة بين الاتحاد والتعاون الأولى بين الفريقين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ بداية النظام الجديد للبطولة، عام 2008.