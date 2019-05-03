لأول مرة في تاريخه... لحظة تتويج العاهل السعودي نادي التعاون بطلا لكأس الملك (فيديو)

توج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نادي التعاون بطلا لكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد الفوز على اتحاد جدة، أمس الخميس.

وتمكن فريق التعاون، مساء الخميس، من حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على اتحاد جدة، في المباراة المقامة على استاد الملك فهد الدولي.

وفي وقت سابق، وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، لرعاية نهائي كأس الملك السعودي بين فريقي الاتحاد والتعاون، وكان برفقته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتعد المواجهة بين الاتحاد والتعاون الأولى بين الفريقين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ بداية النظام الجديد للبطولة، عام 2008.