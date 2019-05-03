"مباراة مثيرة"... فينورد الهولندي يواجه فريقا من 120 لاعبا (شاهد)

شارك لاعبو فريق فينورد الهولندي بمباراة خيرية، ضد فريق من الأطفال الذين وصل عددهم الى 120 طفلا.

النادي الهولندي وعلى صفحته الخاصة على "تويتر" نشر مقطعا مصورا من المباراة والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

شهدت المباراة تواجد 120 طفلا ضد 11 لاعبا من فريق فينورد، وتميزت أجواء اللقاء بالكثير من المرح.

فقبل بداية اللقاء كان على الفريقين تبادل التحية لذلك توجب على لاعبي فينورد مصافحة 120 طفلا قبل اللقاء وهو ما أثار إعجاب لاعبي الفريق الهولندي.