النجم الساحلي: مباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية +18

قال نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة 3 مايو/أيار، إن مباراة الإياب في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام الزمالك المصري، ستكون مباراة ممنوعة لمن هم دون الـ18 عاما.

وقال الفريق التونسي، وفقا لتقارير صحفية: "حرصا على سلامة الجماهير، تم تحديد السن القانوني لدخول ملعب سوسة وهو 18 سنة".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وتابع النادي: "أبواب ملعب سوسة ستفتح في الخامسة مساءً — بتوقيت تونس — وتغلق قبل انطلاق المباراة بساعة".

كما أعلنت إدارة النجم الساحلي على توفير حافلات لنقل الجماهير إلى كافة المدن التونسية عقب نهاية المباراة.

من المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك المصري قد فاز على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

في بيان رسمي أعلن نادي النجم الساحلي رفضه حضور جماهير أقل من 18 سنة لمواجهة الزمالك وذلك حرصا منه علي السلامة للجماهير.#سبورت_بلس #sportplus pic.twitter.com/XkOYoYsxto — Sportplusme (@Sportplusme) May 3, 2019

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أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يضع الزمالك قدما في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكن ينتظر مباراة العودة في استاد سوسة في تونس.