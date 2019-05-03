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23:12 03 مايو/ أيار 2019
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    جمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية

    النجم الساحلي: مباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية +18

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    رياضة
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    قال نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة 3 مايو/أيار، إن مباراة الإياب في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام الزمالك المصري، ستكون مباراة ممنوعة لمن هم دون الـ18 عاما.

    وقال الفريق التونسي، وفقا لتقارير صحفية: "حرصا على سلامة الجماهير، تم تحديد السن القانوني لدخول ملعب سوسة وهو 18 سنة".

    لاعبو نادي الزمالك المصري يحتفلون بتسجيل هدف في مبارة النادي مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية
    وتابع النادي: "أبواب ملعب سوسة ستفتح في الخامسة مساءً — بتوقيت تونس — وتغلق قبل انطلاق المباراة بساعة".

    كما أعلنت إدارة النجم الساحلي على توفير حافلات لنقل الجماهير إلى كافة المدن التونسية عقب نهاية المباراة.

    من المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

    وكان نادي الزمالك المصري قد فاز على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

    أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

    بهذا الفوز يضع الزمالك قدما في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكن ينتظر مباراة العودة في استاد سوسة في تونس.  

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