النجم الساحلي: مباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية +18

وقال الفريق التونسي، وفقا لتقارير صحفية: "حرصا على سلامة الجماهير، تم تحديد السن القانوني لدخول ملعب سوسة وهو 18 سنة".
كما أعلنت إدارة النجم الساحلي على توفير حافلات لنقل الجماهير إلى كافة المدن التونسية عقب نهاية المباراة.
من المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.
وكان نادي الزمالك المصري قد فاز على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
في بيان رسمي أعلن نادي النجم الساحلي رفضه حضور جماهير أقل من 18 سنة لمواجهة الزمالك وذلك حرصا منه علي السلامة للجماهير.#سبورت_بلس #sportplus pic.twitter.com/XkOYoYsxto— Sportplusme (@Sportplusme) May 3, 2019
أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز يضع الزمالك قدما في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكن ينتظر مباراة العودة في استاد سوسة في تونس.
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