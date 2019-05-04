"نحب هذا النجم"... برشلونة يحدد موقفه من انتقال محمد صلاح لصفوفه

تحدث أوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن الوضع الحالي للنادي في سوق الانتقالات القادمة بالإضافة لإمكانية تجديد العقود لبعض اللاعبيين.

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قال نائب رئيس النادي الكتلوني في لقاء مع الصحفيين حول سوق الانتقالات الذي ينتظر النادي في الصيف المقبل: "الكثيرون يتكلمون عن إمكانية انتقال لاعب أياكس، دي ليخت إلى النادي، في الوقت الذي نملك فيه لاعبيين كبار في خط الدفاع مثل بيكيه ولينجليت وأومتيتي، وفيه نهاية الموسم سيقيم الطاقم الفني أداء اللاعبيين وإمكانية تدعيم هذا المركز بلاعبيين جدد، وحول تجديد عقد الكرواتي راكيتيتش، فإن اللاعب مهم جدا للفريق كما أنه جدد عقده في العام الماضي ونحن سعداء بوجوده".

وأضاف " بأننا نحب الكثير من اللاعبيين كالفرنسي بوغبا، ولكن ليس كل من نحبهم يأتون إلى برشلونة، ولايمكننا مناقشة نوعية لاعبيين من طراز المصري محمد صلاح والبلجيكي إيدين هازارد، فهم لاعبون ذو كفاءة عالية، ولكن ليس كل كفاءة عالية يمكنها القدوم إلى برشلونة ونحن نحبهم، وسعداء للغاية بتواجدهم"، بحسب مانقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت قدوم المصري المتألق في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى النادي الكتلوني في صيف هذا العام.