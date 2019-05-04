رصد رد فعل محمد صلاح على أرض الملعب عقب هدفي ميسي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، رصدا رد فعل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عقب تسجيل لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز البلوغرانا بثلاثية نظيفة، في انتظار حسم التأهل خلال مواجهة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد.

وبدا محمد صلاح مذهولا وغاضبا بعد هدفي ميسي، كما قال لزملائه عقب الهدف الثاني لميسي "هيا يا رفاق. اللقاء لا يزال في متناولنا".

وبعد الثلاثية التي من لويس سواريز وميسي (هدفين) بملعب "كامب نو"، بات على ليفربول الفوز بأربعة أهداف في الإياب، من أجل التأهل.

يذكر أن ليفربول ينافس أيضا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتخلف عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة، قبل جولتين من النهاية.