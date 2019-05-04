رصد رد فعل محمد صلاح على أرض الملعب عقب هدفي ميسي (فيديو)

وفاز البلوغرانا بثلاثية نظيفة، في انتظار حسم التأهل خلال مواجهة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد.
Salah after Messi's first goal… pic.twitter.com/7jVGoItNiz— SNM (@JackCook95) May 4, 2019
وبدا محمد صلاح مذهولا وغاضبا بعد هدفي ميسي، كما قال لزملائه عقب الهدف الثاني لميسي "هيا يا رفاق. اللقاء لا يزال في متناولنا".
وبعد الثلاثية التي من لويس سواريز وميسي (هدفين) بملعب "كامب نو"، بات على ليفربول الفوز بأربعة أهداف في الإياب، من أجل التأهل.
And after his free-kick pic.twitter.com/2dHZPCiMY7— SNM (@JackCook95) May 4, 2019
يذكر أن ليفربول ينافس أيضا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتخلف عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة، قبل جولتين من النهاية.
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