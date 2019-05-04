ماكغريغور يفجر موهبة جديدة بعيدة عن حلبات النزال (فيديو)

أظهر بطل الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي، كونور ماكغريغور، موهبته في الغناء في إحدى الحانات.

قام الإيرلندي ماكغريغور رفقة المذيع الأمريكي الشهير جيمي فالون بأداء أغنية "ويسكي إن ذا جار" في إحدى الحانات.

وقام ماكغريغور بأداء الأغنية احتفالا بعيد ميلاد ابنه الذي بلغ العامين، داعيا للاحتفال.

يذكر أن البطل الإيرلندي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله حلبات النزال ليتراجع لاحقا عن القرار.

ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

يذكر أن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.