ماكغريغور يفجر موهبة جديدة بعيدة عن حلبات النزال (فيديو)

قام الإيرلندي ماكغريغور رفقة المذيع الأمريكي الشهير جيمي فالون بأداء أغنية "ويسكي إن ذا جار" في إحدى الحانات.
وقام ماكغريغور بأداء الأغنية احتفالا بعيد ميلاد ابنه الذي بلغ العامين، داعيا للاحتفال.
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Here is a little “Proper in the Jar” with @jimmyfallon to kickstart this Bank holiday weekend! My son turns 2 this weekend so we are celebrating! I count my lucky stars everyday for this life! I am feeling that great Friday feeling today, oh yes! I hope you all have a Proper weekend with the ones you love! Shout out Phil Lynott of Leighlin Road, Crumlin Dublin 12 also. A black Irishman from Crumlin in the 60s, that grew up to be become a true rock ‘n’ roll icon! I grew up right around the corner on Clonmacnoise Road. Up the Proper 12! Happy Friday everyone! @properwhiskey
يذكر أن البطل الإيرلندي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله حلبات النزال ليتراجع لاحقا عن القرار.
ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).
يذكر أن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.
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