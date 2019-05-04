رونالدو الخارق ينقذ الأرض من وحوش الفضاء (فيديو)

نشر النجم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو يظهر فيه كبطل من أبطال الرسوم المتحركة، بمواجهة وحوش الفضاء.

وعلى صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشر رونالدو مقطع فيديو من أبطال الرسوم المتحركة وهو يواجه عددا من وحوش الفضاء.

واستخدم البرتغالي الذي تحول لبطل خارق بلباس يشبه لباس بطل الأفلام الكرتونية "سوبر مان"، تسديداته الصاروخية للكرة للتغلب على الوحوش الفضائية.

الفيديو الذي حصد في أقل من ساعة على نشره (لحد الآن) على حوالي 3 مليون إعجاب.

يذكر بان البرتغالي حقق رفقة فريقه الإيطالي بطولة الدوري المحلي "الكالتشيو" بعد خروجه خالي الوفاض من بطولة أبطال أوروبا.