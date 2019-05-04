بالفيديو... نهائي عربي مثير في دوري أبطال أفريقيا

ويعتبر اللقاء العربي، مثيرا بعد أن تأهل الوداد إلى النهائي بعد تعادله السلبي مع صن داونز الجنوب أفريقي، وتأهل طبقا لمباراة الذهاب 2-1.

صافرة النهاية: التعادل السلبي يكفي الوداد، كما هو الحال مع الترجي، لنشهد نهائي عربي خالص للعام الثالث على التوالي في #دوري_أبطال_أفريقيا 👏#CAFCL pic.twitter.com/TUicSyhh9T — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 4, 2019

كما فاز الترجي، على مازيمبي الكونغولي، في الذهاب 1-0، وفي لقاء العودة انتهت المباراة بتعادل سلبي.

دوري أبطال أفريقيا 2019🏆

إياب نصف النهائي↪

الترجي الرياضي تعادل 0⃣-0⃣ مع مازيمبي🇨🇩

تأهل الفريق التونسي @EsperanceST للدور النهائي لفوزه 1⃣-0⃣ ذهاباpic.twitter.com/0zXNhSt7z7 — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) May 4, 2019

وتقام المباراة يومي 24 و31 مايو، في الدار البيضاء وتونس، وحسم الترجي التونسي دورة العام الماضي، أما الوداد فقد أحرزها عام 2017.

من الآن فصاعداً فريقي العربي هو الترجي الرياضي التونسي، ترجي روما 💛❤️



يعيّشك، و ألف مبروك @Chaouali1970 👍😍 pic.twitter.com/MOxqtQSU6I — T O T T I (@AbuCristian10) May 4, 2019

وفاز الترجي ببطولة 2018 على حساب الأهلي المصري، وكذك الوداد فكانت على حساب الأهلي أيضا.