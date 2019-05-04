رونالدو يكشف حقيقة نيته الانتقال لبرشلونة

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، حقيقة الأخبار المتدوالة حول رحيله السيدة العجوز خلال الميركاتو الصيفي وتوجهه صوب برشلونة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أكد رونالدو، أنه لا يتوقع أن ينتقل يوما من ناديه الحالي يوفنتوس إلى برشلونة، وذلك بسبب ماضيه في ريال مدريد.



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وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي بعد أن أمضى 9 سنوات مع ريال مدريد، المنافس الشرس لبرشلونة.

وقال رونالدو، في تصريحات "نادي برشلونة ليس لي"، مضيفا: "لقد زرت برشلونة مرة أو مرتين، ولدي انطباع بأن سكان المدينة لا يحبونني كثيرً، وهذا طبيعي لأننا كنا منافسين".

كما اغتنم رونالدو الفرصة للإشادة بمشجعي ريال مدريد، وأصر على أنه ليس لديه أي مشكلات مع مدريد.

ووافق اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على دفع 17 مليون جنيه إسترليني وقبول عقوبة السجن لمدة 23 شهرا مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالاحتيال الضريبي خلال تواجده بإسبانيا.

وعندما سُئل عن إمكانية أن يصبح مدربا مع نهاية مسيرته الكروية كلاعب، أجاب بثقة كبيرة على سؤال صحيفة «إل بايس» اليومية الإسبانية: "لا أستبعد ذلك".