رونالدو يكشف حقيقة نيته الانتقال لبرشلونة

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أكد رونالدو، أنه لا يتوقع أن ينتقل يوما من ناديه الحالي يوفنتوس إلى برشلونة، وذلك بسبب ماضيه في ريال مدريد.
وقال رونالدو، في تصريحات "نادي برشلونة ليس لي"، مضيفا: "لقد زرت برشلونة مرة أو مرتين، ولدي انطباع بأن سكان المدينة لا يحبونني كثيرً، وهذا طبيعي لأننا كنا منافسين".
كما اغتنم رونالدو الفرصة للإشادة بمشجعي ريال مدريد، وأصر على أنه ليس لديه أي مشكلات مع مدريد.
وعندما سُئل عن إمكانية أن يصبح مدربا مع نهاية مسيرته الكروية كلاعب، أجاب بثقة كبيرة على سؤال صحيفة «إل بايس» اليومية الإسبانية: "لا أستبعد ذلك".
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