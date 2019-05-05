بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والنجوم (2-0) في الدوري المصري

استعاد الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، بالفوز على النجوم بهدفين دون رد في الجولة 29 من المسابقة.

أحرز هدفي الأهلي وليد أزارو ورمضان صبحي في الدقيقتين الـ7 والـ85.

بهذه النتيجة، تصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، الذي خاض مباراتين أكثر من الأهلي.