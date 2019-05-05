بالفيديو... ملخص تأهل الزمالك أمام النجم الساحلي لنهائي الكونفدرالية

نجح الزمالك في الخروج بتعادل سلبي أمام مضيفه النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ليتأهل للنهائي بعد الانتصار على ملعبه في الذهاب بهدف مقابل لا شيء.