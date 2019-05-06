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14:13 06 مايو/ أيار 2019
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    إصابة محمد صلاح

    رسميا... الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة برشلونة النارية

    © REUTERS / SCOTT HEPPELL
    رياضة
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    أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استبعاده رسميا، نجم هجومه الدولي المصري محمد صلاح، من لقاء الإياب أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع برشلونة في لقاء العودة على آنفيلد، في محاولة لاستعادة آماله في البطولة، بعدما خسر في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

    إصابة محمد صلاح
    © REUTERS / SCOTT HEPPELL
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    ونقلت تقارير صحفية بريطانية عن كلوب من داخل المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة تأكيده غياب محمد صلاح.

    وقال جيمس بيس، الصحفي الرياضي المتخصص: "الثنائي محمد صلاح وروبرتو لن يكونوا متاحين أمام مباراة برشلونة".

    وأكد موقع "ليفربول إيكو" نفس الخبر، في عرضه لتفاصيل المؤتمر الصحفي، وهو ما أكده موقع ليفربول أيضا في بيان رسمي في وقت لاحق.

    وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لقد كان ارتجاج في المخ، لن يسمح له باللعب، لا يمكننا فعل ذلك ولا يمكننا المخاطرة بأي لاعب في الفريق".

    وتابع: "رغم أنه يشعر أنه بحالة جيدة، لكن من الناحية الأخرى التقييم الطبي ليس جيدا بالصورة الكافية".

    ومضى: "هذا كل ما في الأمر، هو (صلاح) محبط، لكن هذا كل الأمر ولا يمكننا أن نفعل أي شيء آخر".

    وأشار مدرب ليفربول إلى أن محمد صلاح سيكون جاهزا لمواجهة وولفز في نهاية الأسبوع بختام الدوري الإنجليزي.

    وأصيبت الجماهير المصرية والعربية بحالة من الفزع، بعد خروج محمد صلاح مصابا إصابة خطيرة في الرأس، ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية يونيو/حزيران المقبل.

    واصطدم محمد صلاح في فخذ الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وسقط بقوة على الأرض، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب.

    ​وقرر الفريق الطبي خروجه محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ 73 من زمن اللقاء.

    ​وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي يتعرض لها صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أسقطه قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس أرضا، ليتعرض لإصابة قوية في الكتف.

    وقال المدير الفني للفريق يرغن كلوب عقب المباراة: "صلاح كان يجلس هناك — غرف خلع الملابس —  ويشاهد المباراة، في آخر خمسة عشر دقيقة"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

    وأضاف كلوب: "سنرى ما سيحدث لكنه يبدو بخير حقا، حتى نكون صادقين".

    وأردف الدرب الألماني: "لقد تحدثت إليه. لقد بدا جيدا حقا. وسنتابع التفاصيل".

    وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "هناك من يريدون فشل الريدز في المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكن كل أولئك باستثناء مانشستر سيتي لا يزالوا خلفنا وسيظلوا خلفنا".

    وأضاف: "في البداية عندما جئت إلى ليفربول، أدركت أن هذا النادي يجب أن يفعل ما هو أفضل من الآخرين، يعمل بجد، لذلك سنفعل ذلك بأصعب الطرق، لأن الحظ لن يقف بجانبنا دائمًا، أعرف كيف سنحقق أهدافنا، لكن كل من النادي واللاعبين جاهزون لحصد اللقب".

    وتابع كلوب: "وبغض النظر عما سيحدث لنا، سيكون موسمًا ناجحًا، أنا واثق من أن جماهيرنا أيضًا ترى ذلك بهذه الطريقة".

    وواصل: "قبل بدء الموسم، تريد أن تكون البطل، وفي اليوم الذي تدرك فيه أنك لا تستطيع أن تحقق ذلك، تكون محبطًا، بالنسبة لنا الهدف هو تحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، واللاعبون فعلوا أكثر مما يمكن أن نطلبه".

    وختم مدرب الريدز: "لا أفكر في سيناريو سلبي لمباراة الثلاثاء، دعونا نلعب ضد برشلونة، نعرف أنها ستكون مباراة صعبة جدًا، لكن الفوز سيكون أصعب".

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