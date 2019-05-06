رسميا... قطر تعلن من سيدرب منتخبها في كأس العالم

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين 6 مايو/أيار، هوية من سيدرب منتخب قطر الأول خلال منافسات كأس العالم المقبلة عام 2022.

وأعلن الاتحاد القطري، عبر موقعه الرسمي، تمديد عقد المدرب الحالي للمنتخب الإسباني فيليكس سانشيز، حتى عام 2022.

© REUTERS / Michael Dalder فينغر قد يقود منتخب قطر في كأس العالم المقبلة

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن "قرار التمديد، جاء تلبية لرغبة من الاتحاد في استمرار الاستقرار الفني للمنتخب القطري الأول، الذي يستعد لاستحقاقات كبرى على رأسها استضافة الدوحة لكأس العالم عام 2022".

وتابع العنابي: "كما تنتظر منتخبنا استحقاقات مهمة مثل كوبا أمريكا 2019 في البرازيل و2020 في الأرجنتين، والتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكأس الخليج الـ24 بالدوحة".

ومضى بقوله: "التجديد جاء بعد النتائج الرائعة التي حققها منتخبنا الوطني تحت قيادة سانشيز والتي كان آخرها الفوز ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات للمرة الأولى في تاريخ الكرة القطرية ، حيث قدم المنتخب الوطني مستويات راقية وحقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة على المستويين الفردي والجماعي".

وكان سانشيز قد تولي مهمة تدريب العنابي في يوليو/تموز 2017، وقاد الفريق في المباريات الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2018، وقاده في بطولة كأس الخليج بالكويت، ثم في بطولة الصداقة الدولية بالبصرة بالعراق مارس/آذار 2018 والتي تمكنت قطر من الفوز بلقبها.

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم تمديد عقد الاسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب الوطني الاول الى 2022 pic.twitter.com/Dpgcj2Ox9u — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ٦ مايو ٢٠١٩

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ونجح منتخب قطر في الفوز على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة التي استضافتها الإمارات، للمرة الأولى عبر تاريخ البلاد.

وأوقعت قرعة بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، التي سحبت، فجر الجمعة، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، منتخب قطر في مجموعة نارية إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والأوروغواي.

وتقام فعاليات البطولة القارية، التي تُعد الأقدم في العالم بين جميع البطولات على مستوى المنتخبات، بين الـ14 من يونيو والـ7 من يوليو العام الجاري، في مدن بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري وريو دي جانيرو وسالفادور وساو باولو.