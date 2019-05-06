تعليق سواريز على غياب صلاح أمام برشلونة

تكلم اللاعب البرشلوني، لويس سواريز، عن المواجهة المقبلة بين فريقه وفريق ليفربول الإنجليزي خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" يوم غد الثلاثاء.

وقال سواريز خلال مؤتمر صحفي إن فريقه حقق نتيجة جيدة في الذهاب، وهذا لا يعني حسم الأمور. مضيفا أن الأجواء سوف تكون صعبة للغاية حيث سيكون لجمهور الريدز عامل مؤثر وإيجابي دون شك مع فريقه ضد برشلونة، وفقا لموقع "101greatgoals".

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وتابع "لابد أن نؤدي ونظهر بشكل جيد من أجل بلوغ النهائي، وتخطي هذه العقبة".

وأردف "لن احتفل إذا ما سجلت في مرمى ليفربول على ملعب أنفيلد، اعتذر لهم عن احتفالي في لقاء الذهاب، فقد احتلفت مع جمهور فريقي في الكامب نو".

وعن غياب صلاع عن اللقاء قال "صلاح لاعب مهم ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، وكذلك مهم للغاية لليفربول، لكن الريدز يضم بين صفوفه لاعبين مميزين دون شك وتبقى المباراة صعبة على برشلونة".

وتعرض ليفربول للخسارة 0-3 أمام برشلونة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب "كامب نو" معقل البلاوجرانا.