رونالدو يستعد لافتتاح فندقه في دولة عربية(صور)

يستعد نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الى الإعلان عن افتتاح فندقه الجديد في دولة عربية.

النجم البرتغالي يسعى لتوسيع نشاطه التجاري، ليدخل القارة الأفريقية عن طريق بوابة المغرب العربي وتحديدا مدينة مراكش.

حيث تخطط سلسلة فنادق "بيستانا" البرتغالية، التابعة لكريستيانو رونالدو "Pestana CR7" لافتتاح فندق في مدينة مراكش بالمغرب، سيضم 164 غرفة، وسيكون جاهزا في عام 2020.

وكان البرتغالي قد نشر صورة على صفحته الخاصة على "إنستغرام" لحظة زيارته لمشروعه في مراكش برفقة زوجته وابنه.

وبحلول عام 2020 سيصبح عدد الفنادق خمسة، منهم اثنان بالبرتغال واحد في فونشال عاصمة أرخبيل ماديرا، مسقط رأس اللاعب، والآخر في وسط لشبونة، ولاحقا سيتم تدشين فندق آخر في نيويورك يضم 185 غرفة.