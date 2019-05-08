شاهد... رد فعل محمد صلاح بعد فوز ليفربول علي برشلونة

احتفل النجم المصري ومهاجم فريق ليفربول محمد صلاح، مع المدرب يورجن كلوب، بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة.

وكان صلاح متواجدا في المدرجات لمشاهدة المباراة، وعقب إطلاق صافرة النهاية توجه إلى أرض الملعب حيث احتفل بالتأهل مع كلوب والمدافع فيرجيل فان ديك.

وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وينتظر ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام.

أما برشلونة فقد ودع دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية دون رد.