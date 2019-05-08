"بكاء حار ومشاجرة"... ماذا حدث مع ميسي عقب الخسارة المدوية أمام ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي بكى بحرارة داخل غرفة ملابس برشلونة عقب الهزيمة القاسية برباعية نظيفة على يد ليفربول والخروج من نصف نهائي دوري الأبطال.

ووفقا لصحيفة "غارديان"، تشاجر ميسي مع مشجعين لنادي برشلونة وهو في المطار يستعد لاستقلال طائرة للعودة إلى إسبانيا.

For the first time in six years, neither Messi nor Ronaldo will be in the Champions League final



(via @brfootball) pic.twitter.com/8DnH2MjMcH — Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2019

وكان ميسي قد سجل هدفين في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل الانهيار على ملعب آنفيلد والخسارة برباعية.

يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني، كما أن أمامه فرصة للفوز بكأس ملك إسبانيا حين يواجه فالنسيا في المباراة النهائية.