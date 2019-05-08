"بكاء حار ومشاجرة"... ماذا حدث مع ميسي عقب الخسارة المدوية أمام ليفربول

ووفقا لصحيفة "غارديان"، تشاجر ميسي مع مشجعين لنادي برشلونة وهو في المطار يستعد لاستقلال طائرة للعودة إلى إسبانيا.
For the first time in six years, neither Messi nor Ronaldo will be in the Champions League final— Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2019
(via @brfootball) pic.twitter.com/8DnH2MjMcH
وكان ميسي قد سجل هدفين في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل الانهيار على ملعب آنفيلد والخسارة برباعية.
يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني، كما أن أمامه فرصة للفوز بكأس ملك إسبانيا حين يواجه فالنسيا في المباراة النهائية.
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