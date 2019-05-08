ليفربول يوجه رسالة لتوتنهام عقب التأهل لنهائي دوري الأبطال

وغرد النادي الأحمر "نراكم في مدريد".

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام يوم الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وكان ليفربول قد عوض على ملعبه خسارة ذهاب نصف النهائي أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، بالفوز 4-0.

على ذات الصعيد، عقب خسارته على أرضه أمام أياكس الهولندي بهدف دون رد في الذهاب، فاز توتنهام 3-2 في الإياب ليخطف بطاقة التأهل للنهائي.