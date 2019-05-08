ليفربول يوجه رسالة لتوتنهام عقب التأهل لنهائي دوري الأبطال

وغرد النادي الأحمر "نراكم في مدريد".
وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام يوم الأول من يونيو/حزيران المقبل.
See you in Madrid, @SpursOfficial… 👊 pic.twitter.com/PqQnQx9Ous— Liverpool FC (@LFC) May 8, 2019
وكان ليفربول قد عوض على ملعبه خسارة ذهاب نصف النهائي أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، بالفوز 4-0.
على ذات الصعيد، عقب خسارته على أرضه أمام أياكس الهولندي بهدف دون رد في الذهاب، فاز توتنهام 3-2 في الإياب ليخطف بطاقة التأهل للنهائي.
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