كوب ماء مثلج يقتل لاعب كرة قدم

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، أصيب لودوين فلوريز بأزمة قلبية عقب شرب كوب ماء مثلج، بعد نهاية مباراة محلية لفريقه لوس رانجرز.
وذكر طبيب أن فلوريز أصيب بسكتة قلبية بسبب شربه الكثير من الماء البارد، في وقت كان جسمه لا يزال ساخنا.
وسبق لعدة دراسات أن حذرت من مخاطر المياه الباردة عقب ممارسة الرياضة مباشرة، مشيرة إلى أن من سلبيات هذه العادة حين يكون جسم الإنسان في درجة حرارة مرتفعة، الإصابة بالصدمة الحرارية، التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية.
وينصح المتخصصون بشرب الماء الفاتر عقب ممارسة الرياضة.
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