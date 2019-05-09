الجندي المجهول... كيف ساهم جامع الكرات في الهدف الرابع لليفربول في شباك برشلونة

يعد أوكلي كانونير، جامع الكرات في ملعب الأنفيلد، الجندي المجهول في مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة في الدور نصف النهائي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت برباعية نظيفة لأصحاب الأرض.

وساهم جامع الكرات في تسجيل الهدف الرابع الحاسم خلال الانتصار المثير، إذ نفذ ترينت ألكسندر-أرنولد ركلة ركنية بسرعة أثناء انشغال لاعبي برشلونة بالتنظيم الدفاعي ليسجل ديفوك أوريجي الهدف الذي منح ليفربول التفوق 4-3 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وذكرت تقارير بريطانية أن محللي ليفربول لاحظوا انزعاج لاعبي برشلونة عند اتخاذ أي قرارات ضدهم ووصلت المعلومة إلى كارل لانكاستر المشرف على مدربي أكاديمية النادي والذي طلب من جامعي الكرات منحها سريعا إلى لاعبي أصحاب الأرض.

وكان أوكلي كانونير (14 عاما) حاسما عندما منح الكرة بسرعة إلى ألكسندر-أرنولد رغم عدم ابتعاد الكرة المستخدمة في اللعب ونفذها الظهير الأيمن بسرعة ليفاجئ الجميع.

وحظي الهدف بإشادة من سيسك فابريغاس لاعب برشلونة السابق وكتب على تويتر "البعض يبلغني أن الدفاع كان سيئا، أنا أقول إن الأمر يتعلق بالذكاء والرؤية".

وسيلعب ليفربول أمام توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في مدريد أول يونيو/حزيران المقبل.