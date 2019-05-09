جون سينا يحتفي بمحمد صلاح بعد تأهل ليفربول لنهائي أبطال أوروبا (صورة)

احتفى نجم المصارعة الأمريكي، جون سينا، بتأهل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى نهائي أبطال أوروبا، بنشره صورة للاعب المصري العالمي، محمد صلاح.

وشارك "سينا" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة لصلاح وهو يرتدي قميص مكتوب عليه شعار سينا الشهير بداخل حلبة المصارعة "Never Give Up" أو "لا تستسلم أبدا".

وعلى الرغم من عدم مشاركة صلاح فى المباراة، إلا أن وجوده فى المدرجات بمباراة ليفربول الإنجليزى وبرشلونة، كان لها تأثيرا واضحا وقويا على الروح المعنوية للجمهور، والفريق الذى فاز بـ4 أهداف نظيفة على برشلونة ليتأهل لنهائي أبطال أوروبا.

وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وينتظر ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام.

أما برشلونة فقد ودع دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية دون رد.